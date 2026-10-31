Lazio-Cagliari, Noslin a 2,55: quote gol e precedenti all’Olimpico

La Lazio è favorita a 1,43 nella sfida casalinga contro il Cagliari, con Noslin in testa alle quote marcatori. Secondo quanto riportato da Agipronews, I biancocelesti, primi in classifica, cercano di conservare la vetta all’Olimpico dopo aver vinto 13 degli ultimi 14 confronti interni con i rossoblù.

I precedenti tra Lazio e Cagliari

La Lazio non perde da 22 scontri diretti con il Cagliari. L’ultimo successo dei sardi nella Capitale contro i biancocelesti risale al 2009. La squadra di Pisacane arriva alla partita dopo tre sconfitte consecutive: la più recente è maturata a Roma contro i giallorossi di Gasperini.

Per gli uomini di Gattuso, i precedenti casalinghi accompagnano dunque la corsa al primo posto. Il dato delle 13 vittorie nelle ultime 14 gare interne contro il Cagliari è uno degli elementi che precedono la sfida dell’Olimpico.

Le quote su risultato, gol e rigori

Secondo le quote riportate da Agipronews, il successo della Lazio è proposto a 1,43, contro il 6,75 della vittoria del Cagliari. Il pareggio è quotato 4,20.

Nella scorsa stagione entrambe le sfide tra le due squadre si sono chiuse con meno di tre gol. La Lazio, però, ne ha segnati 14 nelle ultime quattro partite: l’Over è offerto a 1,79, mentre l’Under è a 1,90.

Nell’ultima partita disputata, sia Lazio sia Cagliari hanno ottenuto almeno un rigore a favore. L’ipotesi di un altro tiro dal dischetto nella gara di domenica è quotata 2,95.

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