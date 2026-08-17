Modesto: "Loro hanno avuto palle gol, mi è piaciuto il nostro spirito..."

Francesco Modesto, allenatore del Mantova, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il match di Coppa Italia vinto contro la Lazio.

È normale che giocare contro la Lazio ti mette in difficoltà. Siamo stati bravi anche nel soffrire. Hanno avuto palle e gol, dove il nostro portiere delle volte è stato bravo, delle volte loro hanno sbagliato per poco, però mi è piaciuto lo spirito, la voglia di fare. È normale che è bello per tutta la gente che è venuta qua a Mantova, ma il nostro campionato è un altro e inizierà subito sabato. È bellissimo, non voglio spegnere nessun tipo di entusiasmo, però dobbiamo essere umili, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare tanto. lo penso che i giocatori più giocano, più prendono la condizione, sia mentale che fisica. Quindi più partite ci sono, puoi metterti in mostra. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani, qualcuno arrivato dalla Serie C, qualcuno venuto dall'estero, quindi è un gruppo che ancora non ha tante conoscenze tra di loro, però man mano riusciremo a fare tutto questo.

Oggi nella formazione titolare avevamo i cinque dell'anno scorso e cinque nuovi che sono arrivati quest'anno. Lo spirito che hanno questi ragazzi è uno spirito importante che a noi serve, perché il campionato di Serie B è lungo, difficoltoso, poi ci sono squadre che ti metteranno sicuramente in

difficoltà. È normale che lavorare contro dei giocatori di questo livello, ben venga, perché poi dopo vedi gli errori dove puoi migliorare durante la settimana. Ci lavori, questa è una partita che ci servirà molto per far migliorare i nostri giocatori.

Sono contento perché li conosco bene, so come la vivono la gara, e questo atteggiamento è quello che mi piace, perché dal primo minuto quando sono entrati in campo, anche nel secondo tempo nelle difficoltà si sono saputi anche difendere bene. Quindi sono contento, però il nostro campionato è un altro.