Gattuso: "Ci assumiamo le responsabilità, è giusto che ci massacrino. Zaccagni e Taylor..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Mantova di Coppa Italia.

L'intervento di Gattuso a LSC

Primo tempo abbiamo giocato a metà, dovevamo essere aggressivi e non lo siamo stati abbiamo dato campo a loro, e penso che dovevamo fare molto meglio. Abbiamo avuto un po’ di occasioni ma quando non la butti dentro in queste partite ti fai male.

Fa male? Fa male, bisogna metterci la faccia e io sono il primo, non mi aspettavo una serata così ma abbiamo solo una strada, quella del lavo. Ci assumiamo le responsabilità, è giusto che ci massacrino ma dobbiamo credere in quello che vogliamo fare. La verità è che abbiamo cambiato radicalmente il modo di giocare, sono 40 giorni, su tante cose sono soddisfatto ma di altre no e vengono fuori i nostri problemi.