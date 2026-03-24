Provstgaard: "Sarri ha grande talento, si fida di me…"

Oliver Provstgaard, che è stato convocato per la prima volta con la nazionale maggiore danese ed in rampa di lancio con la Lazio ha parlato ai microfoni di ViaPlay.

Ho preso sette chili in un anno. Non si vedono molti difensori in Italia sotto i 90 chili. Un peso maggiore è uno dei modi per migliorare il mio gioco. Per me si tratta di ascoltare e fare ciò che mi chiedono, perché giochiamo un tipo di calcio completamente diverso da quello che conosco in Danimarca. Tecnicamente e soprattutto tatticamente, cosa su cui abbiamo lavorato molto, i risultati cominciano a vedersi.

Ho un allenatore di grande talento, che mi ha aiutato molto ad apprendere il modo di difendere all'italiana. Ha un modo molto particolare di difenderci. Dedichiamo molto tempo ad allenarci sulla fase difensiva. Abbiamo guardato molti video e, ovviamente, questo mi ha aiutato molto. Per me, l'importante è migliorarmi. Ma è molto positivo avere un allenatore che si fida di me fin dal primo giorno.