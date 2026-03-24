'Chinaglia per sempre', il nuovo libro di Francesco Troncarelli

Capocannoniere in serie A e in serie B, leader di quella Lazio meravigliosa che vinceva lo scudetto nel 74, protagonista assoluto nei derby, “calciatore biancoceleste del secolo”, Giorgio Chinaglia è stato un idolo per i tifosi laziali e uno degli attaccanti più forti del nostro calcio.

Long John ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1976 in Italia con la Lazio, nel 1983 in America con i Cosmos e ci ha lasciato nel 2012. Eppure è come se fosse sempre con noi. L’affetto nei suoi confronti da parte dei supporter biancazzurri non è mai scemato ed è rimasto immutato nel tempo.

Un amore incondizionato trasmesso di padre in figlio ed arrivato ai giorni nostri, come dire ‘Chinaglia per sempre’.

E questo è il titolo del nuovo libro di Francesco Troncarelli, giornalista del Mattino Quotidiano con un passato nel tifo organizzato, che racconta la vita, la carriera, i successi e gli insuccessi del bomber della banda Maestrelli e del Soccer americano, portando alla luce episodi dimenticati e aneddoti sconosciuti che hanno contribuito a creare il mito Long John per intere generazioni.

Con questo volume l’autore conclude la trilogia sugli anni Settanta biancocelesti iniziata con la storia del tifo laziale ("Come eravamo") e proseguita con il libro dedicato a Tommaso Maestrelli ("Caro Maestro") tutti editi da Reality Book.

A firmare la prefazione di "Chinaglia per sempre" Giancarlo Oddi, campione d'Italia con Giorgione di cui era amico mentre la postfazione è a cura di Antonio Buccioni presidente generale della S.S Lazio.