Tavares, tre minuti nella festa del Portogallo: la rimonta e la scelta di Jesus

Il Portogallo batte ancora la Norvegia e resta a punteggio pieno nel Gruppo 4. Nuno Tavares entra nel recupero, dopo l'espulsione di Conceicao.

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Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il Portogallo batte ancora la Norvegia, dopo il 2-1 dell'andata. Per Nuno Tavares ci sono soltanto tre minuti: il biancoceleste entra nel recupero, mentre la squadra di Jorge Jesus chiude la partita in dieci uomini.

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Portogallo a punteggio pieno nel Gruppo 4

È la quarta vittoria in altrettante partite per la nazionale portoghese, che guida il Gruppo 4 a punteggio pieno. Anche contro la Norvegia il successo arriva in rimonta.

Da Ajer a Goncalo Ramos: come cambia la partita

Ajer porta avanti la Norvegia, ma il vantaggio dura appena due minuti: Cancelo ristabilisce la parità. Nella ripresa è il milanista Goncalo Ramos a segnare il gol che consegna i tre punti al Portogallo.

Nella pagina successiva: Tavares entra nel recupero dopo l'espulsione

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