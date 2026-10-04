Tavares, tre minuti nella festa del Portogallo: la rimonta e la scelta di Jesus
Il Portogallo batte ancora la Norvegia e resta a punteggio pieno nel Gruppo 4. Nuno Tavares entra nel recupero, dopo l'espulsione di Conceicao.
Il Portogallo batte ancora la Norvegia, dopo il 2-1 dell'andata. Per Nuno Tavares ci sono soltanto tre minuti: il biancoceleste entra nel recupero, mentre la squadra di Jorge Jesus chiude la partita in dieci uomini.
Portogallo a punteggio pieno nel Gruppo 4
È la quarta vittoria in altrettante partite per la nazionale portoghese, che guida il Gruppo 4 a punteggio pieno. Anche contro la Norvegia il successo arriva in rimonta.
Da Ajer a Goncalo Ramos: come cambia la partita
Ajer porta avanti la Norvegia, ma il vantaggio dura appena due minuti: Cancelo ristabilisce la parità. Nella ripresa è il milanista Goncalo Ramos a segnare il gol che consegna i tre punti al Portogallo.
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