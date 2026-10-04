Italia-Turchia, Mancini prepara altri cambi: il nodo Frattesi dopo due gare da titolare

L’Italia si prepara all’ultimo impegno di questa lunga sosta per le Nazionali. Gli Azzurri affronteranno di nuovo la Turchia, già battuta pochi giorni fa per 4-1. Per Roberto Mancini sarà un’occasione per valutare altre soluzioni e distribuire le energie dopo una serie ravvicinata di partite.

Tra i possibili cambi c’è quello che riguarda Davide Frattesi. Dopo due presenze consecutive dal primo minuto e prestazioni accompagnate da un ottimo stato di forma, il centrocampista potrebbe iniziare in panchina. Il minutaggio accumulato potrebbe spingere il commissario tecnico a concedergli un turno di riposo, senza rinunciare alla possibilità di utilizzarlo a gara in corso.

Italia-Turchia, Mancini valuta nuove rotazioni

L’orientamento sembra quello di dare spazio ad alcuni giocatori impiegati meno nelle precedenti partite, lasciando recuperare chi ha giocato di più. Il sistema di gioco dovrebbe rimanere il 4-3-3, ma con diversi interpreti rispetto alle ultime uscite.

Tra i pali è atteso Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui, la linea difensiva potrebbe essere formata da Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori.

Frattesi verso la panchina: le alternative a centrocampo

La situazione di Frattesi è seguita con attenzione in casa Lazio. Il centrocampista dovrebbe partire tra le riserve, pur restando una delle principali opzioni per Mancini durante la partita.

Le indicazioni per il centrocampo portano a un terzetto composto da Nicolò Barella, Samuele Ricci e Nicolò Fagioli. Anche in questo reparto, dunque, la scelta iniziale sarebbe legata alla gestione delle energie e alla volontà di ottenere nuove risposte dal gruppo.

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