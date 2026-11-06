Lazio, Belahyane: «Ci ha trasmesso rabbia ed energia». Tavares verso Napoli

Nuno Tavares è tornato in campo, ma ha lavorato solo in parte con il gruppo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il recupero del terzino per la trasferta della Lazio contro il Napoli resta in bilico, anche se da ieri c’è maggiore ottimismo. L’affaticamento al flessore preoccupa Gattuso, che spera ancora di averlo a disposizione al Maradona. È quanto riferisce Il Messaggero.

Tavares in bilico, Pedraza in preallarme

Le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni del portoghese. Dopo tre partite in una settimana, la stanchezza si è fatta sentire: la Lazio non vuole rischiare un altro stiramento, pur cercando di non rinunciare a Tavares sulla fascia sinistra.

Pedraza è in preallarme ed è reduce dall’ultimo assist. La disponibilità di Nuno incide anche sulle scelte offensive che Gattuso sta valutando per la gara di Napoli.

Le scelte per attacco e difesa

Al momento, la soluzione prevista davanti vede Noslin a sinistra, Pinamonti al centro e Isaksen a destra. Serra e Cancellieri sono le sole alternative per l’attacco a partita in corso.

In difesa, invece, le indicazioni non riservano sorprese: Mandas tra i pali, Sutalo e Provstgaard al centro e Floriani sulla destra. Dalla panchina arrivano i rientri di Marusic e Rovella, recuperati dopo oltre due mesi.

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