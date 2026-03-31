Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali
Gli undici scelti da Gattuso per la gara che vale la qualificazione ai Mondiali
Fraioli
Mancano pochi minuti alla sfida tra Bosnia e Italia, gara che vale la qualificazione ai Mondiali 2026. Il tecnico della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso, ha scelto l'11 che scenderà in campo dal primo minuto.
Di seguito le formazioni ufficiali:
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
Ct: Gattuso