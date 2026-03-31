Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali

Gli undici scelti da Gattuso per la gara che vale la qualificazione ai Mondiali

Matteo Ischiboni /
Fraioli
Fraioli

Mancano pochi minuti alla sfida tra Bosnia e Italia, gara che vale la qualificazione ai Mondiali 2026. Il tecnico della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso, ha scelto l'11 che scenderà in campo dal primo minuto.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Di seguito le formazioni ufficiali:

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. 

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
Ct: Gattuso

Bosnia-Italia, niente Goal Line Technology: il motivo
Stadio Flaminio, la Lazio accelera: consegnata la documentazione