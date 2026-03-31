Bosnia-Italia, niente Goal Line Technology: il motivo

Questa sera si gioca una delle partite più importanti degli ultimi anni per l'Italia, chiamata a vincere in Bosnia per accedere ai Mondiali di quest'estate, un traguardo che manca dal 2014.

Bosnia-Italia senza Goal Line Technology

Zenica stadio - Depositphotos

Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere lo stadio di Zenica in cui si giocherà questa sera la partita, ma ad aumentare l'atmosfera già di per sé difficile ci sarà il fatto che non sarà presente la Goal Line Technology. Il meccanismo che comunica all'orologio dell'arbitro in maniera certa se la palla sia entrata pienamente in porta non potrà essere utilizzato questa sera a Zenica. Lo stadio, infatti, non è munito di questa tecnologia; purtroppo non si tratta di un caso isolato, visto che durante le partite di qualificazioni in molti stadi di alcune federazioni non c'è questa tecnologia.

Si utilizzerà il VAR

Sarà comunque disponibile la Goal Line Camera, la telecamera allineata alla linea di porta a disposizione del VAR. In casi dubbi, dunque, sarà la Sala VAR a dipanare i dubbi.