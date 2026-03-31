Stadio Flaminio, la Lazio accelera: consegnata la documentazione
Ora si attende il via alla Conferenza dei Servizi: 60 giorni per valutare il progetto
La Lazio compie un nuovo passo verso il progetto Stadio Flaminio. Il club biancoceleste ha infatti consegnato agli uffici capitolini la documentazione richiesta dall’amministrazione, avviando ufficialmente l’iter per la riqualificazione dell’impianto.
Come riportato da Radiosei, se le carte presentate saranno ritenute congrue e complete, si potrà procedere con la Conferenza dei Servizi Preliminare (CSP), fase chiave per l’approvazione del progetto.
La CSP avrà una durata minima di 60 giorni: un periodo durante il quale potrebbero emergere anche eventuali proposte alternative per la riqualificazione del Flaminio. Tutti i progetti verranno analizzati e valutati in base all’interesse pubblico, sotto il controllo del Campidoglio.
Si tratta dunque di un passaggio importante, anche se non definitivo. La Lazio continua a muoversi per dare una casa nuova al proprio futuro, ma il percorso resta lungo e soggetto a verifiche e valutazioni istituzionali.