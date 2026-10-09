Lazio, Pellegrini verso il reintegro: cosa manca e chi torna domenica

Luca Pellegrini si avvicina al reintegro nella lista Serie A della Lazio. Dopo oltre un mese ai margini, il terzino potrebbe tornare a disposizione a breve. Gattuso ha promesso di riportarlo in lista e sta cercando di superare le ultime resistenze della società. Resta da capire se il via libera arriverà entro domenica.

La possibile svolta riguarda un giocatore rimasto alla Lazio nonostante i tentativi di trovargli una nuova sistemazione. Per il reintegro manca ancora l’assenso di Lotito, con cui Gattuso ha parlato sabato scorso.

Pellegrini e la lista Serie A: dall’esclusione alla possibile svolta

Il 2 settembre Pellegrini era stato escluso dalla lista insieme a Patric, poi passato all’Al-Ittifaq in Arabia. La società puntava a trovare una destinazione per il terzino in Turchia, dove il mercato era ancora aperto, ma la cessione non si è concretizzata. Pellegrini è così rimasto fuori dalla lista, pur continuando a percepire uno stipendio di 2,4 milioni di euro all’anno.

Già in estate Fabiani gli aveva comunicato la posizione del club: «Guardati attorno, non rientri nei piani». Saltate le possibili destinazioni, Gattuso ha chiesto di poterlo utilizzare. Il reintegro non cambierebbe necessariamente il futuro del giocatore, ma potrebbe contribuire agli equilibri dello spogliatoio: Frattesi e Pinamonti, indicati come suoi «fratelli», ne chiedono il ritorno.

Il via libera di Lotito e la prospettiva del mercato di gennaio

Riportare Pellegrini in lista consentirebbe alla Lazio anche di rimetterlo in mostra in vista di una possibile uscita a gennaio. Il giocatore ha assicurato che, davanti a un’offerta, questa volta sarebbe disposto ad accettarla.

La decisione finale,secondo quanto riportato da Il Messaggero, spetta a Lotito. Sullo sfondo resta la necessità di alleggerire il bilancio e il rischio di un blocco del mercato, nonostante il presidente abbia ricominciato a parlare di un’immissione di denaro. Al momento non ci sono svincolati da inserire al posto di Pellegrini, dopo il no di Gattuso a Icardi. Resta inoltre libero lo slot lasciato da Patric, qualora servisse.

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