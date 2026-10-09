Serie A, DAZN a metà prezzo: ecco per chi

Con il ritorno della Serie A, dopo due settimane di pausa per le gare delle Nazionali in Nations League, riprendono anche le dirette esclusive su DAZN. La piattaforma propone ad alcuni utenti DAZN Full a 19,99 euro al mese per i primi dodici mesi, invece dei 46,99 euro mensili previsti dal listino senza vincoli.

Lo sconto, però, non è disponibile per tutti. Secondo quanto riportato da FanPage, l’offerta è riservata a utenti selezionati che possiedono già un account DAZN ma non hanno un abbonamento attivo.

DAZN Full a 19,99 euro: chi può accedere allo sconto

Possono rientrare nella selezione sia gli ex abbonati che hanno disdetto, sia le persone che hanno creato un account gratuito senza mai attivare un piano a pagamento. Non si tratta quindi di una promozione pubblica applicata indistintamente a ogni profilo.

Il piano DAZN Full consente di vedere il catalogo su televisore, computer, tablet e smartphone. Per gli account selezionati, il prezzo promozionale di 19,99 euro al mese vale per i primi dodici mesi: rispetto ai 46,99 euro mensili di listino, il risparmio complessivo supera i 300 euro.

Come verificare l’offerta e fino a quando attivarla

Per sapere se lo sconto è disponibile, bisogna accedere al proprio account. La promozione può comparire in un popup con la scritta «Riparte la Serie A: 60 partite in un mese…». In alternativa, si può controllare nella sezione «Il mio account», aprendo «I miei abbonamenti» e poi «Cambia piano».

Chi trova l’offerta sul proprio profilo può attivarla entro le 23:59 del 14 ottobre 2026. Terminati i dodici mesi promozionali, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di listino vigente in quel momento, salvo disdetta.

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