Tacchi, prima doppietta con la Lazio: due gol diversi a Empoli

La prima doppietta di Tacchi con la Lazio

Andrea Tacchi ha segnato a Empoli i suoi primi due gol con la Lazio. La doppietta è arrivata con due giocate diverse: una rete da rapace d’area e un cucchiaio. Il suo contributo ha trascinato la squadra a un successo descritto come storico.

Dal derby con la Roma ai gol di Empoli

Tacchi si era già messo in mostra nel derby contro la Roma, giocando sui livelli a cui aveva abituato. Domenica scorsa, a Empoli, sono arrivati anche i primi gol con l’aquila sul petto.

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