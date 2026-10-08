Ciucci torna a Formello dopo l’aggressione: i prossimi passi verso il rientro
Il difensore della Primavera ha salutato i compagni. Dopo le dimissioni dal Gemelli, attende nuovi esami per valutare la ripresa degli allenamenti.
Il ritorno di Ciucci a Formello
Federico Ciucci è tornato martedì a Formello e ha salutato i compagni di squadra. Il gruppo stava preparando la ripresa del campionato, prevista due giorni dopo a Bologna.
Il difensore della Primavera, classe 2008, sta cercando di riprendersi dall’aggressione subita nella notte tra sabato e domenica, mentre rientrava da una festa.
L’aggressione e le dimissioni dal Gemelli
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tre ragazzi avevano iniziato a insultare una ragazza. Ciucci è intervenuto per difenderla e la situazione è degenerata nell’aggressione.
Trasportato al Gemelli in codice rosso per la rottura del setto nasale e problemi alla mandibola, il giovane biancoceleste è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.
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