Lazio, rivoluzione prezzi: chi sale e chi scende nel nuovo listino?

Valori di mercato Lazio: Gila brilla, crollano Rovella e Zaccagni

​Il noto portale Transfermarkt ha aggiornato le quotazioni della rosa biancoceleste, delineando scenari inediti per il calciomercato. In cima alla lista svetta Gila, il cui cartellino tocca ora i 30 milioni di euro, confermandosi il pilastro della difesa. Al contrario, si registra un trend negativo per pedine fondamentali come Rovella (valutato 23 milioni) e il capitano Mattia Zaccagni, che scivola a quota 12 milioni. Sorprendono invece le ascese di Taylor e Motta, profili che stanno attirando l'attenzione degli osservatori internazionali grazie a prestazioni costanti.

​Forum in fermento: le tendenze per Maldini e i nuovi talenti

​La community degli appassionati ha espresso il proprio verdetto sulle quotazioni serie A. Se per Isaksen e Tavares il valore attuale sembra congruo, il pubblico spinge per un rialzo di Daniel Maldini, fermo a 10 milioni ma considerato in forte crescita. Riflettori accesi anche su Ratkov e il giovane Belahyane, mentre cala l'appeal per Boulaye Dia. Il dibattito sui social si infiamma: è giunto il momento di ricalibrare le valutazioni per riflettere il reale impatto dei calciatori sul campo in vista della prossima sessione estiva.