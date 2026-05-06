Roma-Lazio, il derby della Capitale a rischio posticipo: la situazione

Il calendario di Roma-Lazio è un vero rebus. L’idea iniziale era di scendere in campo il 17 maggio alle 12:30, una mossa pensata per non pestare i piedi alla finale degli Internazionali di tennis prevista nello stesso pomeriggio. Ma la situazione è in evoluzione: nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi di un rinvio a un’altra data.

Nodo sicurezza: Olimpico e Foro Italico blindati

​Il vero ostacolo non è il cronometro, ma l'ordine pubblico. Gestire nello stesso quadrante cittadino un derby infuocato e l'atto conclusivo del grande tennis è un rebus complicatissimo per le autorità. Per far funzionare tutto, infatti, servirebbe una mobilitazione enorme: bonifiche già dalla sera prima, elicotteri, strade sbarrate e migliaia di agenti in campo. Gestire l’afflusso di due eventi così massicci nella stessa zona è una sfida che le autorità preferirebbero evitare.

Allerta massima e rischi gestione

​A complicare i piani c'è anche il delicato contesto internazionale. Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli, concentrare due eventi di questa portata nello stesso fazzoletto di terra è considerato un rischio troppo alto. Le autorità stanno valutando ogni dettaglio: la priorità assoluta è garantire la sicurezza dei cittadini, anche a costo di cambiare nuovamente il calendario della Serie A.