Immobile da record! Rete contro il Le Havre e un importante traguardo raggiunto per il bomber

Il Paris FC sblocca la sfida contro il Le Havre grazie a una connessione tutta "Made in Italy". È stato l'ex difensore del Verona, Diego Coppola, a pescare con un lancio millimetrico Ciro Immobile, che al 29' non ha perdonato, siglando la rete del vantaggio. Dopo un digiuno durato sei giornate, il bomber di Torre Annunziata è tornato a far ruggire i tifosi parigini, dimostrando che il suo istinto da predatore d'area di rigore è più vivo che mai.

Un record da cittadino del mondo

Con il gol di oggi, Immobile scrive una pagina indelebile della sua carriera, entrando nel ristrettissimo club dei giocatori capaci di segnare in quasi tutti i principali tornei europei. Dopo aver timbrato il cartellino in Serie A, Bundesliga, LaLiga e Super Lig turca, la firma in Ligue 1 completa un poker di prestigio nei campionati top. Ciro raggiunge così vette toccate da pochissimi eletti, confermandosi un attaccante capace di adattarsi a ogni latitudine e stile di gioco.

A un passo dalla storia totale

Il record di oggi proietta Immobile in una dimensione leggendaria: ora gli manca solo la Premier League per eguagliare il primato assoluto di aver segnato in tutti i "Top 5" campionati del continente, un'impresa riuscita finora solo a nomi del calibro di Jovetic e Kluivert. Mentre il Paris FC si gode il suo nuovo trascinatore, il mondo del calcio celebra un atleta infinito che, a 36 anni, continua a crivellare le reti avversarie con la stessa fame degli esordi.