Vaz regala tre punti importanti alla Roma, battuto di misura il Lecce

La trentesima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la sfida tra Fiorentina e Inter; intanto, Roma e Lecce si sono sfidate alle 18: ecco il racconto della partita.

Pallone Serie A - Proietto

Roma-Lecce

Primo tempo equilibrato con poche occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, dopo un’azione prolungata sul lato sinistro Hermoso serve Vaz che di testa la butta in rete: Falcone poteva fare sicuramente di più. Il Lecce ha avuto una grandissima occasione per pareggiare i conti, è stato bravo Hermoso a salvare di testa sulla riga di porta.