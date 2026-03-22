Vaz regala tre punti importanti alla Roma, battuto di misura il Lecce
Dopo l’eliminazione dall’Europa League, i giallorossi tornarono a vincere in campionato
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La trentesima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la sfida tra Fiorentina e Inter; intanto, Roma e Lecce si sono sfidate alle 18: ecco il racconto della partita.
Roma-Lecce
Primo tempo equilibrato con poche occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, dopo un’azione prolungata sul lato sinistro Hermoso serve Vaz che di testa la butta in rete: Falcone poteva fare sicuramente di più. Il Lecce ha avuto una grandissima occasione per pareggiare i conti, è stato bravo Hermoso a salvare di testa sulla riga di porta.