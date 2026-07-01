Reggina, Romairone verso la direzione sportiva: Grassadonia in pole per la panchina

Si sta iniziando a definire il nuovo organigramma della Reggina, club recentemente rilevato da Claudio Lotito. Dopo aver individuato Giancarlo Romairone, osservatore della Lazio e figura nota in casa Lazio già dal 2024, come nuovo direttore sportivo, come riferito da TuttomercatoWeb. In attesa dell'ufficialità di Romairone come direttore sportivo, la nuova proprietà è alla ricerca anche del nuovo allenatore che guiderà il club in vista della prossima stagione.

Reggina, Grassadonia in pole per la panchina

Tra i nomi seguiti spunta anche quello di Gianluca Grassadonia, attuale tecnico della Lazio Women e reduce dal mancato accesso alla prossima Champions League. Secondo la testata online, già da qualche mese si respirerebbe aria di separazione tra la Lazio e il tecnico di Salerno. Gli altri profili monitorati sono Raffaele Novelli ed Ezio Capuano.