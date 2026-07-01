Isaksen verso l'operazione per la pubalgia: sarà il quarto caso in un anno
Nonostante nelle scorse settimane si fosse deciso di non procedere con l'operazione per Gustav Isaksen, optando per la terapia conservativa per risolvere il problema della pubalgia, ora sembra che la situazione sia cambiata.
La soluzione della terapia conservativa, inizialmente scelta anche dal compagno di squadra Nicolò Rovella, non è stata portata avanti nemmeno dal centrocampista, obbligato in seguito a sottoporsi all'intervento chirurgico per risolvere definitivamente la problematica.
Secondo quanto raccolto da Valerio Marcangeli, nei prossimi giorni anche l'esterno offensivo danese si opererà, diventando il quarto caso di intervento per pubalgia nel corso di un solo anno.