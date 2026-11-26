Bruno Longhi elogia la Lazio per il suo gioco e per la disposizione dei calciatori in campo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Intervenuto a Maracanà sui temi della Serie A, ha detto: «Attenzione però che io sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. Ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte.»

La Lazio vista da Longhi: gli elogi a Isaksen, Taylor e Nuno Tavares

Longhi ha poi indicato alcuni dei giocatori che apprezza nella squadra biancoceleste: «La Lazio ha tutti giocatori che mi piacciono. Isaksen mi ricorda Robben, poi Taylor, Nuno Tavares, una squadra dove tutti giocano bene ed è un piacere vederla». Il paragone con Robben riguarda dunque Isaksen, mentre il giudizio positivo si estende al gioco dell’intera squadra.

Roma e Inter: il confronto di Longhi in campionato

Parlando della Roma, Longhi ha definito inatteso il segnale arrivato dalla squadra. Ha richiamato City-Napoli, partita in cui a suo giudizio aveva prevalso il tatticismo, e l’ha contrapposta alla gara giocata a viso aperto sul campo del PSG, che nelle sue parole domina da due anni in Champions. La Roma, ha osservato, ha affrontato l’impegno come se avesse davanti un’altra squadra di Serie A.

Longhi ha descritto la formazione giallorossa attraverso forza, temperamento, pressing e tecnica. Di Gasperini ha detto che ha giocato sul campo del PSG scegliendo i calciatori da impiegare senza preoccupazioni: per lui è il segnale di una rosa adatta a qualsiasi tipo di impegno.

Sull’Inter il giudizio è diverso: «Ha disputato 17 partite e non si è mai vista l'Inter come lo scorso anno o di due anni fa, per vari motivi. L'Inter rimane forte, però rimane indecifrabile.» Per questo, nel confronto di campionato, Longhi indica più la Roma dei nerazzurri.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Milan, Lautaro e Malen nelle valutazioni di Longhi