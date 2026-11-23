La Lazio potrebbe arrivare fino in fondo nella corsa scudetto se continuasse nell’attuale stato di forma. È l’opinione espressa da Massimo Mauro a Pressing su Canale 5, durante un confronto tra Lazio, Roma e Como come possibili antagoniste dell’Inter.

Il confronto con la Roma

Tra le squadre prese in esame, Mauro ritiene la Roma meglio attrezzata: «Credo che la Roma sia più attrezzata.»

Le qualità della Lazio

Mauro auspica che i biancocelesti mantengano il loro rendimento: «Mi piacerebbe tanto che la Lazio continuasse nel rendimento, perché ha giocatori di qualità, a metà campo, davanti». Sottolinea anche che il portiere sta facendo molto bene.

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