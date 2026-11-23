Ricardo Rodriguez è stato sanzionato dal Torino ed escluso dalla trasferta a Napoli per una scelta della società, non per problemi fisici. Secondo quanto riferisce La Stampa, il difensore svizzero tornerà utile sabato contro la Lazio, dopo aver scontato la sanzione.

Il Torino di Abate verso la Lazio

La squadra di Ignazio Abate affronta la capolista guidata da Gennaro Gattuso dopo essere scivolata al tredicesimo posto. I granata hanno raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate, dopo una serie di tre vittorie consecutive a ottobre. Per il tecnico, al debutto in Serie A, la partita rappresenta un’occasione per invertire la rotta.

La Stampa presenta così il momento del tecnico e la sfida di sabato: «Toro, tutti i dolori del giovane Abate: serve coraggio per uscire dalla crisi. Il tecnico chiamato a rialzare la squadra: sabato con la capolista Lazio si gioca la grande chance».

Il quotidiano richiama le difficoltà nella costruzione del gioco: 15 gol segnati in 12 giornate. Nell’analisi delle scelte tattiche di Abate scrive: «Tra errori banali, baricentro basso e poca lucidità negli ultimi 25 metri, Abate paga lo scotto del noviziato e l'abbandono del 3-4-2-1 estivo per il più prudente 3-5-2. Servirà il contributo dei senatori come Simeone, Adams e Vlasic e la stessa determinazione mostrata da Lucas Perri, capace di riscattarsi dopo un avvio difficile fino a fare la differenza al Maradona».

La Lazio è allenata da Gattuso, che in passato era stato cercato dallo stesso Cairo.

La sanzione a Rodriguez dopo la sosta

L’esclusione di Rodriguez dalla trasferta partenopea è legata a una vicenda disciplinare. Il difensore, reduce da una lesione tendinea, non avrebbe mantenuto la promessa di curarsi al Filadelfia durante la sosta, scegliendo invece di rispondere alla convocazione della Svizzera.

La Stampa ricostruisce così la decisione del club: «Il Toro punisce Rodriguez: una lezione per lo spogliatoio. Il difensore svizzero non è rimasto a Torino per problemi fisici, bensì per scelta della società dopo non aver mantenuto la promessa di curarsi al Filadelfia durante la sosta. Pur reduce da una lesione tendinea, Rodriguez ha preferito rispondere alla chiamata della Svizzera per tagliare il traguardo delle 150 presenze contro la Scozia, scatenando il confronto con il ds Petrachi e lo stop punitivo».

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