Orsato: nuovo designatore degli arbitri di A e B

"Serve più precisione tecnica in campo per ridurre gli interventi del VAR al minimo..."

Alisia Cerqua /

Orsato prende il posto di Rocchi

Come riportato da la Repubblica, Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e B, è stato stabilito dal Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri. Orsato prende quindi il posto di Gianluca Rocchi.

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Di seguito i componenti della Can A e B

  • Luca Banti 
  • Ciro Carbone 
  • Gabriele Gava 
  • Alessandro Giallatini 
  • Antonio Danilo Giannoccaro 

Nicola Giovanni Ayroldi sarà il responsabile della Can C, per la Can D il ruolo è affidato invece a Paolo Dondarini. 

Le parole di Orsato 

Lavoreremo fino all'ultima goccia di sudore, studieremo tanto e cercheremo di fare il massimo”. 

Sul Var: “Serve più precisione tecnica in campo per ridurre gli interventi del VAR al minimo. Se valuteremo male o non arriveremo a vedere tutto, ci sarà l'intervento del VAR a correggere l'errore. Noi metteremo in pratica tutto ciò che i regolamenti ci impongono e che può essere fatto meglio”. 

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