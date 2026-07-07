Orsato: nuovo designatore degli arbitri di A e B
"Serve più precisione tecnica in campo per ridurre gli interventi del VAR al minimo..."
Orsato prende il posto di Rocchi
Come riportato da la Repubblica, Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e B, è stato stabilito dal Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri. Orsato prende quindi il posto di Gianluca Rocchi.
Di seguito i componenti della Can A e B:
- Luca Banti
- Ciro Carbone
- Gabriele Gava
- Alessandro Giallatini
- Antonio Danilo Giannoccaro
Nicola Giovanni Ayroldi sarà il responsabile della Can C, per la Can D il ruolo è affidato invece a Paolo Dondarini.
Le parole di Orsato
“Lavoreremo fino all'ultima goccia di sudore, studieremo tanto e cercheremo di fare il massimo”.
Sul Var: “Serve più precisione tecnica in campo per ridurre gli interventi del VAR al minimo. Se valuteremo male o non arriveremo a vedere tutto, ci sarà l'intervento del VAR a correggere l'errore. Noi metteremo in pratica tutto ciò che i regolamenti ci impongono e che può essere fatto meglio”.