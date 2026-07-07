La Lazio lancia la campagna abbonamenti: parla il tifo organizzato

La posizione del tifo organizzato

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il tifo organizzato dopo che la Lazio ha lanciato la campagna abbonamenti 2026/2027. La posizione è ovviamente chiara: continuare la protesta e non sottoscrivere abbonamenti.

“Tutto ciò che dice sono chiacchere da 22 anni a questa parte…"

La campagna abbonamenti lanciata in questo modo rappresenta pienamente questa società. Le amichevoli organizzate rappresentano questa società. La gente ormai l'ha capito.

È veramente preoccupante forse ragionare su quanto il suo listino prezzi non sia cambiato dall'anno scorso, o comunque se è cambiato si parla di qualche decina di euro. Rendersi conto che non provi nemmeno ad avvicinarsi in qualche modo, ammettendo in maniera sottintesa una colpevolezza, lui non ammette di sbagliare. Credo che questo faccia male alla Lazio, non che i prezzi avrebbero cambiato qualcosa, è indicativo vedere come lui si rapporta a questa cosa.

Tutto ciò che dice sono chiacchere da 22 anni a questa parte. Non c'è nessun tipo di contatto, non c'è nessuna volontà. Oramai non ci casca più nessuno, non è soltanto un discorso del tifo organizzato, a tutte le bugie che dice ormai la gente non ci casca più. Lui può scrivere tutte le lettere che vuole su ogni quotidiano, tanto non ci casca più nessuno. Oramai il meccanismo è stato ampiamente sgamato.