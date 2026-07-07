Di Marzio: "Mario Gila al Milan è fatta. Le cifre…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan
Gila - Depositphotos
Dopo l'addio, manca solo il comunicato ufficiale, di Alessio Romagnoli, la Lazio è pronta a salutare anche l'altro suo difensore centrale.
Gila va al Milan
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro.