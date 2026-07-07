Di Marzio: "Mario Gila al Milan è fatta. Le cifre…"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan

Beniamino Civitelli /
Gila - Depositphotos
Gila - Depositphotos

Dopo l'addio, manca solo il comunicato ufficiale, di Alessio Romagnoli, la Lazio è pronta a salutare anche l'altro suo difensore centrale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Gila va al Milan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro.

Il post su Instagram

Marcangeli: "Dominguez legato a Gila. Se il Milan offre…"
Orsato: nuovo designatore degli arbitri di A e B