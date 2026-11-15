Lazio, Provstgaard racconta l’impatto di Gattuso sulla sua crescita

Oliver Provstgaard racconta quanto Gattuso abbia inciso sul suo percorso alla Lazio. Il difensore biancoceleste e della Danimarca ne ha parlato dopo il 4-1 contro il Portogallo, ripercorrendo anche l’attesa della sua occasione in Italia.

Le basi gettate nel 2025

Provstgaard collega ciò che mostra oggi in campo al lavoro svolto nell’anno precedente: «Il 2026 è volato. Credo che le basi gettate nel 2025 stiano dando i loro frutti proprio ora. È questo che si vede in campo. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi.»

L’occasione alla Lazio e la rapidità della crescita

Anche il periodo in cui ha giocato poco in Italia, spiega, è stato importante per prepararsi. Il difensore era convinto che continuare a lavorare gli avrebbe permesso di trovare spazio alla Lazio.

«Quell’anno in Italia, pur avendo giocato poco, mi ha preparato al meglio. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione alla Lazio, a patto di continuare a fare il mio lavoro. Si tratta di saper cogliere le opportunità, ma naturalmente sono orgoglioso – e forse anche un po’ sorpreso – di quanto tutto sia accaduto in fretta».

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