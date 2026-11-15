Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia: novità in attacco

Gli Azzurri fanno visita al Belgio nella gara che chiuderà il girone di Nations League

Beniamino Civitelli /
Roberto Mancini - Depositphotos
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Seconda partita per la Nazionale di Roberto Mancini in questa sosta. Gli Azzurri fanno visita al Belgio nella gara che chiuderà il girone di Nations League.

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Queste le scelte di Mancini e Van Bommel dal 1’.

La formazione ufficiale del Belgio

BELGIO (4-2-3-1) Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

La formazione ufficiale dell’Italia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, F.P. Esposito, Koleosho.

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