Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia: novità in attacco
Gli Azzurri fanno visita al Belgio nella gara che chiuderà il girone di Nations League
Roberto Mancini - Depositphotos
Seconda partita per la Nazionale di Roberto Mancini in questa sosta. Gli Azzurri fanno visita al Belgio nella gara che chiuderà il girone di Nations League.
Queste le scelte di Mancini e Van Bommel dal 1’.
La formazione ufficiale del Belgio
BELGIO (4-2-3-1) Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
La formazione ufficiale dell’Italia
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, F.P. Esposito, Koleosho.