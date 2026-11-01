È un giorno storico per lo sport italiano, Andrea Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula Uno!

Il gran premio

In un infinito Gran Premio del Messico tra bandiere rosse, ripartenze e safety car, grazie al terzo posto conquistato Antonelli si è laureato campione del mondo (era sufficiente arrivare nono). Il GP vinto da Max Verstappen dopo 71 giri ricchi di colpi di scena resterà per sempre nell'immaginario collettivo della cultura sportiva. Ha chiuso il podio Hamilton con la seconda posizione nonostante la pole position conquistata ieri.

Record

L'ultimo italiano iridato in Formula Uno fu Alberto Ascari, che vinse 73 anni fa alla guida della Ferrari. Kimi Antonelli, appena ventenne, diventa inoltre il più giovane campione del mondo nella storia della Formula Uno, prima di lui il primato apparteneva a Sebastian Vettel.