Adekanye, schiaffi e scontro con Caicedo alla Lazio: cosa accadde in allenamento

Quindici partite, un gol e una lite in allenamento: Bobby Adekanye torna sulla sua esperienza alla Lazio. L’ex attaccante biancoceleste, oggi ai Lion City Sailors di Singapore, ha raccontato a Voetbal International uno scontro con Caicedo finito a schiaffi.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Adekanye ha ricordato l’episodio e le aspettative con cui era arrivato a Roma nel 2019.

Il contrasto con Caicedo e gli schiaffi

«Caicedo mi fece un duro intervento, non aveva senso. Mi sono rialzato chiedendogli: “Cosa stai facendo?”. Mi rispose: “E tu chi sei? Perché parli?”. Poi mi diede uno schiaffo in faccia... però gliel’ho restituito subito», ha raccontato Adekanye.

Le aspettative dopo Ajax, Barcellona, Psv e Liverpool

Classe 1999, Adekanye era cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Barcellona, Psv e Liverpool. Un percorso che, nelle sue parole, aveva alimentato le attese: «La gente ha sempre avuto aspettative altissime, visto il mio percorso. Alla Lazio avevo grandi ambizioni. Le cose non sono andate come avevo immaginato».

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