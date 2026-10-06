Premio Colalucci, Gattuso tra i 13 premiati: chi c’è con lui

La XII edizione si terrà domani sera a Roma. Tra i premiati anche Binaghi, Benati e Pellegrini.

Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Gattuso tra i tredici premiati del Premio Colalucci

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Gattuso è tra i tredici premiati della XII edizione del Premio Colalucci, in programma domani sera a Roma.

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Dove si terrà la XII edizione

L’appuntamento è al Circolo Antico Tiro a Volo. L’evento, ormai un punto di riferimento nella Capitale, celebra personalità e professionalità di altissimo livello.

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