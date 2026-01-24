Lecce-Lazio: il commovente saluto di Romagnoli ai tifosi biancocelesti

Alessio Romagnoli, in partenza per Al-Sadd, ha salutato calorosamente i tifosi laziali al termine della gara Lecce-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Un commovente momento al termine della gara contro il Lecce, che si è conclusa con soltanto un punto guadagnato dalla rosa biancoceleste, infatti, Alessio Romagnoli ha salutato calorosamente i tifosi biancocelesti.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lecce-Lazio: il commovente addio di Alessio Romagnoli

Al termine dell'incontro allo stadio Via Del Mare, Alessio Romagnoli,  in partenza per Al-Sadd di Mancini, ha detto un doloroso addio a tutti i tifosi laziali e ai compagni di squadra. Come riportato da Dazn, infatti, il difensore centrale si è avvicinato al settore ospiti per stringere le mani e abbracciare il popolo laziale, che in questi 3 anni e mezzo non ha mai smesso di far sentire tutto il suo sostegno e amore nei confronti del calciatore.

Le foto

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le pagelle di Lecce-Lazio, biancocelesti apatici e senza attacco
Lazio, Hernanes: "Sarri è l'eroe di questo popolo, Lotito invece è il villano"