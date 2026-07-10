Lazio, al via la stagione: ieri il raduno a Formello, oggi i test all'Isokinetic

La stagione della nuova Lazio di Rino Gattuso è ufficialmente iniziata. Nella mattinata di ieri i giocatori biancocelesti si sono ritrovati al Training Center di Formello per il raduno e le consuete visite mediche, in attesa dell'inizio del ritiro, previsto lunedì 13 luglio.

Raduno deserto: solo due tifosi presenti

Un primo giorno di raduno deserto: solo due tifosi si sono presentati ai cancelli di Formello, segnale della forte contestazione da parte della tifoseria biancoceleste.

Oggi i test all'Isokinetic

Nella giornata di oggi, invece, 27 giocatori biancocelesti, a eccezione di Gustav Isaksen, saranno attesi all'Isokinetic per i test atletici, in programma dalle ore 09:30.