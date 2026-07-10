Lazio, fissata la data della conferenza di presentazione di Gattuso

La S.S. Lazio comunica che, alle ore 16:00 di domani, sabato 11 luglio, al termine delle visite mediche e dei test atletici svolti sul campo, verrà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato, che prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Training Center S.S. Lazio.

A seguire si terrà la conferenza stampa di presentazione di mister Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sui canali Facebook, X e YouTube ufficiali della S.S. Lazio, su DAZN e Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.