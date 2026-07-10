Belmonte (InDivisa): "La Reggina ha voluto fortemente Grassadonia, il tecnico ha deciso..."

Con l'acquisto della Reggina, Claudio Lotito ha cercato di inserire nell'organigramma della nuova proprietà anche figure già note nel mondo Lazio. Secondo quanto riferito da Daniela Belmonte ai microfoni di Radiosei, il club amaranto avrebbe puntato sul mister della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, per affidargli la panchina della Reggina. Tuttavia, il tecnico di Salerno avrebbe preferito di proseguire il proprio cammino alla guida del settore femminile biancoceleste, declinando la proposta.

Evidentemente per lui questa rosa che si sta costruendo è abbastanza competitiva per restare perché comunque sì, era in orbita inter, anche se per me sembrava impossibile perché comunque quando hai altri allenatori, come Sassarini in concorrenza può capitare che salti tutto. Si parlava di Reggina che poi è la verità, nel senso la presidenza, la società ha voluto fortemente Grassadonia fino all'ultimo, però Grassadonia ha deciso di rimanere alla Lazio Women e non ha trovato i presupposti con la Reggina e per carità, evidentemente per rimanere vuol dire che la sua rosa piace particolarmente, anche perché le giocatrici di cui ti parlavo hanno delle caratteristiche preferite da lui stesso, soprattutto Mukasa. La portiera è stata voluta fortemente da lui quindi quando hai un allenatore che fa mercato e sceglie con attenzione le giocatrici nonostante magari un budget limitato, vuol dire che al progetto ci tiene.

Grassadonia alla Lazio Women ci tiene particolarmente e lo sto dimostrando perché comunque la possibilità di andare via l'ha avuta parliamoci chiaro, però ha deciso di restare.