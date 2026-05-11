Onorato: "Flaminio? La conferenza dei servizi potrebbe partire nei prossimi giorni. Sul servizio di Report..."

L'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, è stato intercettato a margine della presentazione di Piazza di Siena, in cui ha esposto gli ultimi aggiornamenti sullo stadio Flaminio e sul servizio di Report su Claudio Lotito andato in onda ieri sera su Rai 3.

Report? Non ho fatto in tempo a vedere il servizio. Noi siamo super sereni, l’iter verso situazioni complesse come gli stadi sono trasparenti. Ho letto qualche agenzia che anche nel servizio di Report mi sembra che conferma l'assoluta trasparenza del Comune di Roma. Facciamo il nostro dovere. Le documentazioni presentate dal presidente Lotito, se ho capito bene, sono complete e credo che nei prossimi giorni ci sarà la conferenza dei servizi. Poi saranno le diverse autorità coinvolte a dire se lo stadio, dal punto di vista tecnico, è compatibile o meno. Se il commissario si occuperà anche del Flaminio? Questo lo deve chiedere ad Abodi e alla Meloni.