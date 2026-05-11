Inter, tegola per Chivu: Thuram a rischio per la finale di Coppa Italia

Arriva una notizia dell’ultima ora in casa Inter: Marcus Thuram sarebbe a forte rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Thuram a forte rischio per la finale

A rivelarlo è il Tancredi Palmieri, giornalista di Sportitalia: l'attaccante francese avrebbe accusato dei problemi muscolari durante l’allenamento odierno. Nella giornata di domani Thuram si sottoporrà a degli esami strumentali per determinare le sue condizioni e capire se potrà essere o meno a disposizione di Chivu per l'impegno di Coppa contro i biancocelesti.

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