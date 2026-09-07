Il diesse Inler nel pre: "La Lazio sta facendo molto bene ma giochiamo in casa e..."

Il direttore sportivo Gokhan Inler ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport poco prima dell'inizio di Udinese-Lazio.

Ogni partita ha la sua storia, oggi affrontiamo una grande squadra che sta facendo molto bene. Dopo il mercato vedo una squadra molto concentrata che vuole fare bene ogni partita. I ragazzi sono consapevoli che devono dare sempre il massimo. Solet? Per noi è fondamentale, è cresciuto come leader, parlo tanto con lui. Quando hai un gruppo sano puoi sempre raccogliere di più, abbiamo giocatori giovani che stanno facendo esperienza. Sono contento di chi c'è.