Il diesse Inler nel pre: "La Lazio sta facendo molto bene ma giochiamo in casa e..."

Il direttore sportivo Gokhan Inler ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport poco prima dell'inizio di Udinese-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
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Il direttore sportivo Gokhan Inler ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport poco prima dell'inizio di Udinese-Lazio.

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L'intervento del Ds Inler a Dazn

Affrontiamo una squadra forte, ma giochiamo in casa e vogliamo dimostrare di far bene oggi. Noi da Premier League? Piedi per terra, oggi abbiamo un'opportunità, abbiamo tanto da dimostrare.

L'intervento del Ds Inler a Sky Sport

Ogni partita ha la sua storia, oggi affrontiamo una grande squadra che sta facendo molto bene. Dopo il mercato vedo una squadra molto concentrata che vuole fare bene ogni partita. I ragazzi sono consapevoli che devono dare sempre il massimo. Solet? Per noi è fondamentale, è cresciuto come leader, parlo tanto con lui. Quando hai un gruppo sano puoi sempre raccogliere di più, abbiamo giocatori giovani che stanno facendo esperienza. Sono contento di chi c'è.

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