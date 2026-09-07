Gomez nel pre: "Lazio? Non ha fatto molti gol ma ha ottenuto due risultati importanti"

Il calciatore dell'Udinese Unai Gomez ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del match contro la Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
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Il calciatore dell'Udinese Unai Gomez ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del match contro la Lazio.

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L'intervento di Gomez a Dazn

La Lazio è una squadra in fiducia, ha ottenuto due risultati importanti anche se non ha fatto tanti gol, daremo il massimo per vincere la partita.

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