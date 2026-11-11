Fabiani svela la scelta di Gattuso: “Prima opzione, non abbiamo avuto dubbi”

Lazio, Fabiani esalta Gattuso: “Sta dirigendo alla grande l’orchestra”

Gennaro Gattuso era la prima scelta della Lazio. Nessun ripiego e, soprattutto, nessun dubbio da parte del direttore sportivo Angelo Fabiani e del presidente Claudio Lotito. A raccontare i retroscena della scelta dell’allenatore è stato lo stesso dirigente biancoceleste.

Fabiani, parlando della Lazio capolista di Serie A, ha riservato parole importanti a Gattuso. Il ds ne ha sottolineato soprattutto la capacità di rapportarsi con calciatori e dirigenti, utilizzando poi una metafora significativa: “Gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra”.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabiani ha spiegato innanzitutto quanto sia importante scegliere un tecnico nel momento più adatto: “Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto”.

Lazio, Fabiani svela il retroscena sulla scelta di Gattuso

L’esperienza maturata nei diversi club della sua carriera ha portato Fabiani a una convinzione precisa sul ruolo dell’allenatore.

“Ne ho avuti tanti nei vari club in cui ho lavorato. Chi non è andato bene è solo perché era arrivato nel momento sbagliato”.

Una situazione che, secondo il direttore sportivo, non riguarda certamente Gattuso. La Lazio aveva infatti individuato subito in Rino il profilo sul quale puntare.

“È stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente”.

Fabiani ha quindi chiarito come la decisione sia stata condivisa con il presidente biancoceleste: “Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino. Le sue grandi qualità le conoscevamo bene”.

Fabiani incorona Gattuso: “Sta dirigendo alla grande l’orchestra”

Il dirigente della Lazio è entrato poi nel dettaglio delle caratteristiche che maggiormente apprezza dell’allenatore.

“Gattuso è stato un campione formidabile, che ha vinto tutto”.

Il valore aggiunto, però, secondo Fabiani va ricercato soprattutto nel modo in cui il tecnico riesce a gestire i rapporti all’interno del club.

“Ma la sua grandezza è mettere tutto questo da parte nel rapporto con i giocatori e con i dirigenti”.

Da qui la frase con cui il direttore sportivo sintetizza il lavoro svolto finora dal tecnico alla guida della Lazio:

“Noi gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra”.