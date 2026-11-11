Scuole evacuate a Roma dopo nuovi allarmi bomba via email

Allarme bomba nelle scuole, evacuazioni a Roma: coinvolti numerosi istituti

Un’unica mail ha fatto scattare un allarme bomba in oltre 100 scuole italiane, provocando evacuazioni e operazioni di bonifica in decine di istituti di ogni ordine e grado. La situazione riguarda anche Roma, dove l’allerta è scattata in numerose strutture.

Nella Capitale sono state interessate diverse scuole del quartiere Appio-Tuscolano. Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici e sarebbero in corso le operazioni necessarie per trasferirli in luoghi sicuri.

La mail che ha dato origine agli allarmi risulta firmata “Mikhail Andropov”. Al momento sono in corso le evacuazioni.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, tra gli istituti romani coinvolti figurano diverse scuole della zona Appio-Tuscolano.

Allarme bomba nelle scuole di Roma: gli istituti coinvolti

Tra le strutture interessate c’è l’Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero, in Largo Volumnia.

L’allarme riguarda anche l’Istituto Petrarca di via Ceneda e l’Istituto Rodari di via Norcia.

Tra gli istituti coinvolti viene indicata inoltre la scuola secondaria di primo grado Sibari, situata nei pressi di Porta Metronia.

L’evacuazione non ha riguardato soltanto questi istituti. Sono state infatti fatte evacuare anche alcune scuole primarie e asili nido della zona.

Studenti evacuati dopo la mail: trasferimenti in luoghi sicuri

L’allarme non riguarda esclusivamente Roma. La stessa mail avrebbe infatti interessato oltre 100 scuole in tutta Italia, facendo scattare controlli, bonifiche ed evacuazioni in decine di istituti di ogni ordine e grado.

Nelle scuole romane interessate dall’allerta, gli studenti sono stati allontanati dalle strutture.

Al momento sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri, mentre proseguono le procedure legate all’allarme.

Una situazione che coinvolge dunque numerosi istituti italiani e che, nella Capitale, interessa in particolare diverse scuole dell’area Appio-Tuscolano.