Si terrà oggi alle 18 il secondo seminario del ciclo ‘Diabete in Libertà – Sport e Diabete’, fortemente voluto dalla Fondazione Lazio ETS, avente come focus il rapporto tra sport e diabete. L’incontro, realizzato in collaborazione con ANIAD, l’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e AMD, Associazione Medici Diabetologi, si svolgerà con due modalità: in presenza nella Torretta di Piazza della Libertà e anche on line tramite zoom.

Il workshop intende ribadire quanto già illustrato nel primo tavolo, tenutosi lo scorso 6 ottobre: il diabete non rappresenta alcun limite nel poter fare sport, anche a livelli importanti, come dimostra Alexander Zverev.

Il numero 1 al mondo del tennis, ha avuto la sua prima diagnosi di diabete nel 2001, a soli 4 anni. Il campione tedesco ha reso nota la sua condizione nel 2022.

A illustrare ai partecipanti tutte le possibilità che la scienza e la medicina mettono a disposizione dei soggetti affetti da diabete, sarà il professor Felice Strollo, specialista in Endocrinologia e docente di Medicina Aeronautica e Spaziale. Strollo attualmente ricopre anche il ruolo di Membro del Comitato Scientifico dell'ANIAD

Il seminario odierno è rivolto a tutti i pazienti, agli addetti ai lavori e non solo a sportivi professionisti. L’obiettivo è chiaro: far comprendere che con il diabete si può convivere serenamente, fare sport e condurre una vita senza alcun tipo di condizionamento.

"Diabete in Libertà – Sport e Diabete: come partecipare

Il seminario avrà luogo oggi alle 18 presso la Torretta di Piazza della Libertà. Per favorire la massima partecipazione, sarà possibile accedere anche tramite Zoom. L’ID riunione è 896 06 29 3452, il codice d’accesso è 929913.