Secondo quanto riportato da La Repubblica, Angelo Peruzzi ha smesso di fare il dirigente della Lazio perché non si divertiva più. Lo racconta in un’intervista a La Repubblica: «Sono stato dirigente della Lazio, poi ho smesso: non mi divertivo più.»

La Lazio e la vita a Blera

Peruzzi oggi vive lontano dalle apparizioni televisive. «Vivo a Blera, il mio paese in provincia di Viterbo, mi piace la campagna e stare tranquillo. Non mi annoio, le giornate volano, la vita vola», dice parlando delle sue giornate.

La passione per il calcio e il rapporto con i social

Alla domanda sul perché il calcio non gli piaccia più, Peruzzi risponde: «Non sputo nel piatto dove ho mangiato per tanto tempo, però mi domando cosa sia rimasto dentro quel piatto. Passione, a occhio poca».

Il discorso si sposta sul rapporto tra calciatori e pubblico. Peruzzi ricorda che, quando giocava, non amava concedere interviste: riteneva impossibile dire la verità senza avere problemi e pensava che questo portasse a risposte banali o a essere considerati stupidi. Poi parla dei social, assenti ai suoi tempi: «Quando giocavo, non amavo le interviste perché dire la verità era impossibile, troppe grane. E allora si diventa banali o si passa per stupidi. E non esistevano i social, questi strumenti spaventosi che hanno stravolto le nostre vite. Io non li frequento: perché mai dovrei raccontare a tutti cosa ho mangiato a colazione?»

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