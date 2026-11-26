Peruzzi, Lazio e calcio: «non mi divertivo più» da dirigente
L’ex portiere spiega anche perché non frequenta i social e quale momento degli allenamenti gli manca.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, Angelo Peruzzi ha smesso di fare il dirigente della Lazio perché non si divertiva più. Lo racconta in un’intervista a La Repubblica: «Sono stato dirigente della Lazio, poi ho smesso: non mi divertivo più.»
La Lazio e la vita a Blera
Peruzzi oggi vive lontano dalle apparizioni televisive. «Vivo a Blera, il mio paese in provincia di Viterbo, mi piace la campagna e stare tranquillo. Non mi annoio, le giornate volano, la vita vola», dice parlando delle sue giornate.
La passione per il calcio e il rapporto con i social
Alla domanda sul perché il calcio non gli piaccia più, Peruzzi risponde: «Non sputo nel piatto dove ho mangiato per tanto tempo, però mi domando cosa sia rimasto dentro quel piatto. Passione, a occhio poca».
Il discorso si sposta sul rapporto tra calciatori e pubblico. Peruzzi ricorda che, quando giocava, non amava concedere interviste: riteneva impossibile dire la verità senza avere problemi e pensava che questo portasse a risposte banali o a essere considerati stupidi. Poi parla dei social, assenti ai suoi tempi: «Quando giocavo, non amavo le interviste perché dire la verità era impossibile, troppe grane. E allora si diventa banali o si passa per stupidi. E non esistevano i social, questi strumenti spaventosi che hanno stravolto le nostre vite. Io non li frequento: perché mai dovrei raccontare a tutti cosa ho mangiato a colazione?»