Conferenza Keita: "Nel secondo tempo ci è mancata la cattiveria. Lazio? È una squadra forte"
Mandela Keita è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match tra Lazio e Parma, terminato con il trionfo del club biancoceleste
Mandela Keita è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match tra Lazio e Parma, terminato con il trionfo del club biancoceleste.
La conferenza stampa di Keita
Abbiamo anche iniziato molto bene la partita, siamo stati molto cattivi e svegli per portare punti a casa. Ci è mancata questa mentalità nel secondo tempo, non possiamo non avere questa cattiveria e già da mercoledì dovremo avere questo atteggiamento. Ci servirà l’aiuto di tutti, anche del pubblico.
Quando ci alleniamo c’è palleggio e mentalità, anche lui ha giocato a calcio e ci sta trasmettendo questi concetti. Ci serve anche un pizzico di fortuna, ci manca sempre qualcosa e dobbiamo trovarlo velocemente perché abbiamo bisogno di punti. Spero che sarà meglio mercoledì.
Oggi la Lazio è una squadra forte, sono primi in classifica e hanno preso tanti punti. Noi dovevamo essere ancora più lucidi, come siamo stati nel primo tempo e potevamo anche fare gol. La partita però dura 90 minuti, non puoi lasciare la testa bassa come abbiamo fatto nel secondo tempo.
Ripartire dal primo tempo? Si, questa può essere l’idea. Noi ascoltiamo sempre il mister che ci aiuta moltissimo, nel primo tempo siamo stati molto corti e bravi in ripartenza ma non siamo riusciti a fare gol, per mercoledì dobbiamo migliorare in questo.