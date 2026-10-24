Conferenza Keita: "Nel secondo tempo ci è mancata la cattiveria. Lazio? È una squadra forte"

Mandela Keita è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match tra Lazio e Parma, terminato con il trionfo del club biancoceleste.

La conferenza stampa di Keita

Abbiamo anche iniziato molto bene la partita, siamo stati molto cattivi e svegli per portare punti a casa. Ci è mancata questa mentalità nel secondo tempo, non possiamo non avere questa cattiveria e già da mercoledì dovremo avere questo atteggiamento. Ci servirà l’aiuto di tutti, anche del pubblico.

Quando ci alleniamo c’è palleggio e mentalità, anche lui ha giocato a calcio e ci sta trasmettendo questi concetti. Ci serve anche un pizzico di fortuna, ci manca sempre qualcosa e dobbiamo trovarlo velocemente perché abbiamo bisogno di punti. Spero che sarà meglio mercoledì.

Oggi la Lazio è una squadra forte, sono primi in classifica e hanno preso tanti punti. Noi dovevamo essere ancora più lucidi, come siamo stati nel primo tempo e potevamo anche fare gol. La partita però dura 90 minuti, non puoi lasciare la testa bassa come abbiamo fatto nel secondo tempo.