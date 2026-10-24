Conferenza Floriani: "Questa Lazio nasce dalla mentalità e dalla fame. La nostra coesione..."

Floriani è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match tra Lazio e Parma, terminato con il trionfo del club biancoceleste.

Sono felicissimo perché sto avendo spazio, ce la sto mettendo tutta per migliorare gara dopo gara. Provo sempre a seguire quello che dice il mister.

È una vittoria molto matura. Non abbiamo trovato il gol nel primo tempo ma ci siamo detti di mantenere la calma senza frenesia. Siamo usciti affamati, l’abbiamo sbloccata ed è stata una vittoria fondamentale.

Cosa avete cambiato nel secondo tempo? Semplicemente stare corti e attenti alle seconde palle, perché attaccando tanto non potevamo lasciare troppi uomini da soli dietro.

Da dove nasce questa Lazio? Dalla mentalità, dalla fame e dalla voglia di far bene. Il mister ogni giorno ci tiene con la testa pronti, anche ora ci ha detto di pensare alla prossima. C’è fame e c’è voglia, siamo una famiglia che si diverte e ha voglia di lavorare. Non è scontato, questa coesione è la nostra arma in più.