Taylor a Radio Tv Serie A: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo. Restiamo delusi"

Nel post partita della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il centrocampista biancoceleste Taylor ha analizzato a caldo la gara.

Abbiamo giocato un secondo tempo migliore, nel primo tempo non abbiamo giocato bene e l'Inter è una squadra molto forte. Lo sapevamo già abbiamo provato a cercare una soluzione e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma alla fine della partita resti molto deluso.

Penso che la prima metà li abbiamo lasciati giocare un po' troppo perché hanno molta qualità, nella ripresa eravamo più carichi e abbiamo pressato più alti, abbiamo alcune occasioni, ma loro sono stati migliori. L'Inter ha fatto un ottimo lavoro e possiamo solo congratularci con loro.