Zaccagni a Radio Tv Serie A: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità"
Le dichiarazioni del giocatore biancoceleste al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter
Nel post partita della finale tra Lazio e Inter, Mattia Zaccagni ha offerto la sua lettura della gara ai microfoni di Radio Tv Serie A, tra rammarico e consapevolezza dell'insufficiente prestazione della squadra.
Il biancoceleste nel post partita di Lazio-Inter
Abbiamo affrontato una squadra fortissima, ma lo sapevamo, dovevamo essere superiori a loro nelle motivazioni, nell'aggressività, eppure questo non c'è stato, soprattutto nel primo tempo. Dopo c'è stata qualche occasione per riaprirla, ma rimane tanta delusione. Ora cercheremo di archiviare tutto il prima possibile. Pensavamo fosse la partita della svolta, ma non è stata cosi. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità della sconfitta e della stagione.