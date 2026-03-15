Coreografia Tribuna Tevere, cambio di programma a sorpresa: cosa è successo

Da quanto emerso dai presenti allo stadio, sembra che ci sia stato un cambio di programma a sorpresa in Tribuna Tevere: il settore doveva essere anch'esso protagonista di una coreografia, tuttavia mai andata in scena.

Coreografia autorizzata, ma mai apparsa

Secondo quanto riferito, i tifosi avrebbero dovuto esporre una coreografia con scritto “Libertà”, inizialmente autorizzata, ma mai apparsa. Tuttavia, lo spettacolo è stato riservato, loro malgrado, solo alla Curva Nord, che ha invece esposto la coreografia in programma.