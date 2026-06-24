Lazio Women, condanna del TAS: illegittima rescissione contrattuale di una calciatrice incinta

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha condannato la Lazio Women per una sentenza che farà la storia del calcio femminile, condannando il settore femminile biancoceleste a risarcire Maja Göthberg, ex centrocampista svedese, per rescissione illegittima del contratto, legata alla sua gravidanza.

Il caso Maja Göthberg

Al termine della stagione 2023/24, la svedese aveva contribuito in maniera determinante alla promozione in massima serie della formazione guidata da Gianluca Grassadonia. Secondo il tribunale arbitrale, tuttavia, dopo aver concordato il prolungamento del contratto, la società biancoceleste avrebbe fatto un passo indietro una volta venuta a conoscenza della gravidanza della calciatrice. Nonostante il club avesse inizialmente negato di esserne a conoscenza, sarebbero stati decisivi alcuni messaggi su Whatsapp, da cui si evince la piena consapevolezza da parte della società della gravidanza della Göthberg.

La sentenza del TAS

Per il TAR si tratta di una discriminazione illegittima, riconoscendo per la prima volta una violazione delle norme Fifa sulla maternità da parte di un club e creando un vero e proprio precedente. Lo stesso FIFPRO, sindacato mondiale dei calciatori, ha definito la sentenza “rivoluzionaria”.

Nel frattempo, l'ex centrocampista ha vinto la causa contro la sua vecchia società, ottenendo il pagamento di un risarcimento e una somma per il danno morale subito.